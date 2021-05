Die fehlenden Besucher reißen beim Heidelberger Zoo nicht nur ein Loch in die Finanzen. Die Tiere langweilen sich auch. Ob es an der Ruhe liegt, dass es viel Nachwuchs bei den Erdmännchen gibt? Nein, meint Direktor Klaus Wünnemann und erzählt, was sich hinter verschlossenen Türen getan hat: von fehlenden Fingerabdrücken und einer Pfauen-Hochzeit.

Mit lautem Schnabel-Klappern begrüßen sich die Störche im Horst hoch über dem Heidelberger Zoo. Sie sind zurück aus dem fernen Afrika. Bis vor den Haupteingang des Tierparks sind sie zu hören. Noch nicht zurück in den Zoo dürfen die Besucher. Vor den Kassen, wo sich zu Stoßzeiten kleine Menschenschlangen bilden, herrscht gähnende Leere. Dank der Hygienemaßnahmen hat kein Tier Covid-19 und nur wenige Mitarbeiter waren positiv getestet. Einige aus dem Servicebereich sind in Kurzarbeit. Doch der Corona-Lockdown macht dem Zoo wirtschaftlich schwer zu schaffen. Zwar hat die Stadt mit 1,4 Millionen Euro zum Ausgleich des Defizits beigetragen, das Geld reicht wegen des zweiten Lockdowns im November jedoch nicht. Direktor Klaus Wünnemann und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben aber viele Ideen, die Not zu lindern. Tierpatenschaften für Verliebte als Geschenk zum Valentinstag ist eine davon.

Schupperbürste auf dem Wunschzettel

„Eine Schupperbürste für die Trampeltiere, Bälle für die Affen, Futtereimer und Bojen für die Mähnenrobben und ein Bungee-Seil für die Löwen“, zählt Wünnemann auf, was auf dem Weihnachts-Wunschzettel für die Tiere steht. „Am Bungee-Seil befestigen wir das Fleisch. Das ist, als ob es kämpfen würde“, erklärt er. Dank der rund 1200 Tierpaten, von denen allein in den letzten sechs Monaten über 300 dazugekommen sind, konnten viele dieser Wünsche erfüllt werden. Der Trampeltier-Hengst Maruk, der im Außengehege steht, kann die Schupperbürste für sein dickes, zottiges Winterfell gut gebrauchen. Nebenan unterbricht Tierpfleger Nick Adelmann kurz das Harken des Stuten-Geheges, um der Trampeltier-Dame Nala zärtlich auf die Schnauze zu pusten. Die Tiere vermissen die Besucher. Es fehlt Beschäftigung. Das gleichen die Pfleger gern aus. Andere Arbeiten, wie das Putzen der Scheiben, fallen im Lockdown weg. „Da fehlen die fettigen Kinderfinger“, meint Wünnemann schmunzelnd.

„Die Tiere reagieren viel mehr auf den einzelnen Menschen, sind aufmerksamer. Bei den Menschenaffen, den Erdmännchen und den Elefanten merkt man das besonders“, beobachtet Wünnemann auf seinem täglichen Gang durch den Zoo. Doch das Paarungsverhalten hat sich nicht geändert, wie man vielleicht annehmen könnte. Nachwuchs haben gerade die Zwergotter, die Schweine und die Riesenkänguruhs, berichtet Wünnemann. „Unser Känguruh-Mann ist einfach erwachsen geworden“, erklärt der Zoo-Direktor. Ein Baby-Boom fand während des Lockdowns nicht statt, betont er. Zwar gab es bei Erdmännchen vier, statt wie sonst ein bis zwei Würfe im Jahr „Aber die Zeugung fand nicht in den Phasen der Ruhe statt, deshalb steht das nicht mit dem Lockdown in Verbindung“, folgert Wissenschaftler Wünnemann. Schon als Kind interessierte er sich für Wildtiere. Da war der Weg zum Tiermedizin-Studium und Zoodirektor folgerichtig. In Hamburgs berühmtem Tierpark Hagenbecks trat Wünnemann, der aus dem Ruhrgebiet kommt, seine erste Stelle an.

Ein Willkommen fürs Trampeltier

Im Heidelberger Zoo laufen die wissenschaftlich begleiteten Zuchtprogramme im Austausch mit anderen Tierparks trotz Corona weitgehend wie bisher. „Unser Palavan-Pfau-Fasan hat endlich wieder eine Frau“, freut sich Wünnemann. Nicht wegen Corona, sondern wegen der Vogelgrippe verzögert sich etwa der Transport eines Kappengeiers aus Berlin. Ein Mitchell-Lori, ein Papagei, aus Großbritannien kommt wegen des Brexits später. In den letzten Monaten konnte der Zoo einen Schopf-Hirsch, ein Trampeltier und eine Mähnenrobbe begrüßen. Auch die noch vor der Krise geplanten Bauprojekte gehen weiter. Ein Bauernhof mit Ziegen, Schafen oder auch Rindern entsteht. Für die Gorillas wird es bald eine Anlage geben, in der sie mit Pinselohrschweinen und einer weiteren Affenart zusammenleben können. „Viele Tiere profitieren davon, wenn sie mit anderen Arten zusammenleben können“, erklärt Wünnemann.

Gerangel mit Küsschen

Alleine wohnen die Stinktiere. Begeistert kommen sie angelaufen, als die Tierpflegerinnen Johanna Rensch und Lena Ritzert mit dem Fressen kommen. Armani ist der erste, der sich über die Mischung von Obst und Gemüse, rohen Eiern und sich windenden Maden hermacht. Zur Feier des Besuchs von der Zeitung gibt es heute sogar Hundefutter. Für die Mähnenrobben gibt es kein Futter, aber die Freude ist trotzdem groß, als Wünnemann an ihr Becken tritt. Bulle Atos, der auf seinem seinen Platz am Rand seine ganze Muskelpracht zeigt, springt ins Wasser, um mit den Weibchen Sneaky, Lea und Kelo mit den Bojen und Kanistern zu spielen, die Rensch und Ritzert für sie ins Wasser werfen. Atos und eine der Damen scheinen sich bei dem Gerangel um eine Boje fast ein Küsschen zu geben. Vom Valentinstag wissen die Robben nichts. Verliebte Menschen oder solche, die es werden wollen und Tierpatenschaften verschenken möchten, können sich die Unterlagen dafür am Valentinstag per Post schicken lassen oder nach Vereinbarung im Zoo abholen. Für die ersten zehn, die persönlich kommen, gibt es eine kleine Überraschung.