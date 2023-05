Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einst war es eine US-Wohnsiedlung, in den nächsten Jahren sollen 10.000 Menschen dort ein neues Zuhause finden. Die Rede ist vom Patrick-Henry-Village in Heidelberg-Kirchheim. Es ist die zweitgrößte Konversionsfläche in der Region. 2022 könnten die ersten Bewohner dort einziehen.

„Vitaler, heterogener und grüner“ soll die Zukunft des Wohnungsbaus in Heidelberg sein. Diese Absicht liegt einem Masterplan zugrunde, den die Stadt Heidelberg und die Internationale