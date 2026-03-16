Mit vielen Veranstaltungen will Heidelberg in diesem Jahr wieder Gäste an den Neckar locken. Eine kleine Auswahl umfasst nicht nur Attraktionen wie die Schlossbeleuchtung.

Mit dem Frühling steigt die Lust auf Veranstaltungen unter freiem Himmel. Spätestens im Sommer bietet Heidelberg dafür eine Reihe von Angeboten. Bei der Schlossbeleuchtung mit Feuerwerk, die jeden Sommer mehrmals auf dem Programm steht, befindet sich das Heidelberger Schloss im Mittelpunkt. Das spätabendliche Feuerwerk erinnert an ein historisches Ereignis vor gut 400 Jahren: die Vermählung von Friedrich V. aus dem Hause Wittelsbach mit der englischen Königstochter Elizabeth Stuart. Zwei Mal können Besucher sich an dem Farbenspektakel erfreuen. Der erste Termin der Schlossbeleuchtung ist der 11. Juli, der zweite der 5. September.

Moderne Kunst über ganz Heidelberg verteilt verspricht das Metropolink Festival, das vom 5. bis 8. August im Veranstaltungskalender steht. Dabei verwandeln Street-Art-Künstler Häuserfassaden in Kunstwerke. Für Besucher sind begleitete Stadtrundfahrten zu den Werken im Angebot. Workshops ergänzen das Programm des Festivals. Der urbane und künstlerische Schwerpunkt von Metropolink liegt auf der ehemaligen US-Liegenschaft Patrick-Henry-Village. Laut Veranstalter entsteht dort ein kompositorischer Schmelztiegel mit Künstlern aus aller Welt, bei dem Kunst auf musikalische Glanzlichter treffen soll. Neue Wandgestaltungen verschmelzen mit aktuellen kreativen Strömungen. Visual-Art, Skulpturen und Installationen kommen an diesem Ort zusammen. Auch der Bereich der künstlichen Intelligenz ist mit einbezogen, um zu demonstrieren, was technisch alles möglich ist.

Herbst und Weindorf

Wer gerne flaniert, soll die perfekte Gelegenheit im Heidelberger Herbst finden. Wie immer am letzten Septemberwochenende – in diesem Jahr also am 26. und 27. September – gibt es in der Altstadt auf allen öffentlichen Plätzen Livemusik, Speisen und Getränke. Etwas uriger geht es sicherlich im Heidelberger Weindorf auf dem Karlsplatz zu. Gäste können dort vom 29. September bis 11. Oktober Weine von Winzern aus Heidelberg und der Region genießen, ergänzt durch ein Angebot an regionaler Küche.

Wer statt T-Shirt Wollpulli und statt der Wärme die Kälte bevorzugt, darf in Richtung Jahresende blinzeln. Am 23. November öffnet der Weihnachtmarkt seine Türen. Er soll mit seinen rund 140 Buden und Ständen auf sechs Plätzen bis 22. Dezember nicht nur Heidelberger, sondern auch internationale Gäste in die historische Altstadt locken.