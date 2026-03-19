Wie sollen die Tigermädchen heißen, die im November im Heidelberger Zoo auf die Welt gekommen sind? Daraus machte der Zoo eine Abstimmung. Das Ergebnis steht jetzt fest.

Mehr als 2500 Vorschläge erreichten den Heidelberger Zoo nach dessen Aufruf, Ideen für die Namen des Ende vergangenen Jahres geborenen Tigernachwuchses einzureichen. Nach einer Vorauswahl durch den Zoo beteiligten sich im Anschluss über 3000 Menschen an der finalen Online-Abstimmung zur Namenssuche. Das Ergebnis: Die beiden Sumatra-Tiger tragen die Namen Sari und Raya.

„Wir waren überwältigt, wie viele Menschen sich an der Namenssuche beteiligt haben“, sagt die Leiterin des Raubtierreviers, Bianca Weißbarth. Dass jetzt zwei so schöne Namen die meisten Stimmen bekommen hätten, freue das Team.

Gesund und altersgerecht entwickelt

Seit der Geburt im November haben die beiden Tigerinnen gut zugenommen – mittlerweile wiegt jedes Tier über zehn Kilogramm. Beide Jungtiere seien gesund und altersgerecht entwickelt, zeigten sich neugierig und aktiv, heißt es seitens des Zoos. Mit den steigenden Temperaturen erkunde der Nachwuchs immer häufiger gemeinsam mit Mutter Karis erste Bereiche der Außenanlage. Die erfahrene Tigerin kümmere sich aufmerksam um ihre beiden Töchter und begleite sie auf den Entdeckungstouren.

Das Auseinanderhalten der beiden Jungtiere sei nicht ganz einfach, denn sie sehen sich sehr ähnlich. Wie bei allen Tigern ist jedoch das Streifenmuster im Fell einzigartig – vergleichbar mit einem menschlichen Fingerabdruck. Auch charakterlich unterscheiden sich die Geschwister voneinander: „Raya verhält sich eher ruhig und zurückhaltend, während Sari die Temperamentvolle ist“, sagt Weißbarth. Die Namen der Tigerinnen haben eine Verbindung zum Lebensraum der Sumatra-Tiger. Der Name Sari bedeutet im Indonesischen Essenz oder Wesen, Raya heißt übersetzt groß oder großartig. Sumatra-Tiger gehören zu den am stärksten bedrohten Großkatzen der Welt. Die kleinste noch lebende Tigerunterart kommt ausschließlich auf der indonesischen Insel Sumatra vor. Durch Lebensraumverlust und Wilderei ist ihr Bestand stark geschrumpft. Nach Schätzungen leben in der freien Natur nur noch rund 400 Tiere.