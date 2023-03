Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tauben gehören zu jedem Stadtbild. In Zeiten des Lockdowns fehlt die kärgliche Kost aus Essensresten. Städte wie Mannheim haben deshalb das Fütterungsverbot während der Krise für bestimmte Orte ausgesetzt. Andere Kommunen wie Ludwigshafen oder Heidelberg lehnen das ab. Ein Rundgang mit Tierschützern in der Stadt am Neckar.

Über der City graut der Morgen, langsam wird es lebendig in den Straßen. Eine zierliche Frau , so um die 40, steigt bei nasskaltem Wetter aufs Fahrrad. Ihr Rucksack ist