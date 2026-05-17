Die rund neun Wochen alten Goldkatzenkater des Heidelberger Zoos sind laut Erstuntersuchung kerngesund. Für den Artenschutz sind die seltenen Jungtiere besonders wertvoll.

Asiatische Goldkatzen gelten als gefährdet, ihr Lebensraum schrumpft stetig, und über ihre Lebensweise ist nur wenig bekannt. In europäischen Zoos ist die Art mit nur acht Exemplaren äußerst selten. Im Heidelberger Zoo wird das Zuchtbuch geführt und das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) koordiniert.

Jedes Jungtier ist für den Erhalt der Population enorm wichtig. Mit den beiden kleinen Katern leistet die Einrichtung einen Beitrag, um die Art langfristig zu sichern. Die beiden sind putzmunter, wie die Erstuntersuchung jetzt gezeigt hat.

Mikrochips für Samin und Mirza

Die Geschwister haben neben Allgemeinuntersuchung und Impfung jeweils einen unter die Haut gesetzten Mikrochip erhalten, um sie ihr gesamtes Leben lang identifizieren zu können. Mit dem Ergebnis der Untersuchung ist das Zoo-Team sehr zufrieden: Samin und Mirza haben sich hervorragend entwickelt. Mit einem Gewicht von 1470 Gramm bei Samin und 1380 Gramm bei Mirza liegen sie im optimalen Bereich.

Während Mirza anfangs deutlich kleiner war als sein Bruder, hat er inzwischen gut aufgeholt. Auf dem Speiseplan steht jetzt, da die beiden keine Milch mehr benötigen, ausschließlich feste Nahrung: mundgerecht vorbereitete Küken, Mäuse und etwa 400 Gramm Fleisch täglich. Laut Mitteilung des Heidelberger Zoos sind die zwei bereits sehr selbstständig und entwickeln sich genau so, wie das Team es sich wünscht.

Raufen, Klettern und Erkunden

Immer häufiger sind Samin und Mirza in ihrem Außengehege unterwegs, das sich direkt neben den Alpakas befindet. Die Brüder sind aktiv und verspielt, raufen miteinander, üben das Klettern und erkunden ihre Umgebung mit wachsender Sicherheit. Ihr noch weiches Fell wird allmählich kürzer und fester.

Mit etwas Geduld lassen sich die jungen Goldkatzen bei ihren Erkundungstouren beobachten. Für Besucher ist das ein Anblick mit Seltenheitswert, denn den putzigen Nachwuchs gibt es derzeit nur in Heidelberg zu sehen.