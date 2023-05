Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Heidelberg wurde am Theater Karola Obermüllers „Sophie Scholl“-Musiktheater uraufgeführt. Es ist ein weiteres Stück zu der Ikone des Widerstands, in der Dramaturgie mit Analogie zu „Name: Sophie Scholl“ am Speyerer Kinder- und Jugendtheater.

Sie wurde zu einer Ikone des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus: Sophie Scholl. 1943 ließ das Unrechtsregime die 21-Jährige, ihren Bruder Hans sowie Christoph Probst,