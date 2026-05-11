Ein Besuch im Heidelberger Zoo öffnet den Blick für die Facetten des Berufs Tierpfleger - und für einen Menschen, der bei der Arbeit mit Elefanten sein Glück gefunden hat.

„Lay down!“ Steffen Geretschläger lässt ein Knie Richtung Boden sinken, um seine Aufforderung mit einer Geste zu unterstreichen. Ludwig weiß, was er zu tun hat. Langsam lässt er sich auf den Boden gleiten, fällt zur Seite, um direkt danach wieder aufzustehen. „Good boy!“ lobt Geretschläger seinen Schützling. Zur Belohnung gibt es Brot vom Vortag. Steffen Geretschläger ist Revierleiter der Elefanten im Heidelberger Zoo. Er liebt seinen Beruf. „Ich möchte nichts anderes machen“, sagt der 47-Jährige. Seit 25 Jahren ist er Tierpfleger. Noch immer ein Traumberuf für viele junge Menschen. Doch die Vorstellung, dass Geretschläger den Tag über Rüssel streichelt und mit Elefanten kuschelt, ist bei einem Besuch schnell passé.

Es ist Mittagszeit. Steffen Geretschläger greift nach Schaufel und Fächerbesen, legt sie in die Schubkarre und zieht los ins Innere des Elefantenhauses. Bis vor einigen Minuten hielten sich Ludwig, Namsai und Minh Tan noch hier auf. Die drei Bullen sind jetzt im Außengehege, haben aber zuvor einiges Müffelndes in ihrem Wohnzimmer hinterlassen. Geretschläger kann der Geruch nicht erschüttern. Er nehme das gar nicht mehr wahr, sagt er. Er packt Schaufel und Fächerbesen und macht sich an die Arbeit. Haufen abräumen steht auf dem Plan. Das Putzen gehört nicht zu seinen Leidenschaften. „Aber es gehört dazu“, sagt er gelassen. Und das nicht nur einmal am Tag. Der hat für den Tierpfleger um 7.30 Uhr begonnen. Normalerweise steht dann Routinearbeit an: die Grundreinigung von Innen- und Außenanlage. Wie jeden Morgen, wenn nicht - wie heute - Handwerker einen der zwei Bereiche in Beschlag nehmen. „Von 10 bis 12 Uhr trainieren wir mit den Tieren“, erzählt Geretschläger vom weiteren Tagesablauf. Am Nachmittag folgt dann nochmals die Reinigung – innen wie außen. Und zwischendurch wird das Futter gerichtet, werden irgendwann in der Woche die Wasserbecken gereinigt, im Wald Äste gesammelt, Kindergeburtstage durchgeführt, Vorführungen gezeigt oder Gespräche mit Besuchern geführt. Es wird sich ausgetauscht über die Tiere und Teammeetings abgehalten.

Aufräumen mit verklärten Vorstellungen

Es ist eine Fünf-Tage-Woche, die auch Wochenenden und Feiertage umfasst, und 24-Stunden-Dienste, wenn ein neues Tier in die Gruppe kommt. Die Arbeit mit und am Tier ist tatsächlich nur ein Bruchteil des Tierpfleger-Daseins. Täglich trainierten sie 30 Minuten mit jedem Tier, erzählt Geretschläger. Einzeln. Diese Aufmerksamkeit für sich ganz alleine liebten alle drei Jungbullen. „Das geben sie einem auch zurück.“ Es ist die Zeit, in der er nah dran ist an den Elefantenbullen – aber immer durch ein Gitter getrennt. Der Sicherheit wegen.

Die verklärenden Vorstellungen des Elefanten als gutmütiges Kuscheltier räumt der Tierpfleger direkt ab. „Das sind Wildtiere und die haben viel Kraft.“ Die Zeiten, in denen Tierpfleger Elefanten geritten oder durchs Gehege geführt hätten, seien vorbei. Das ist für Geretschläger richtig. „Früher hat man Tiere gebrochen.“ Heute gehe es um Respekt. Er habe großen Respekt, sagt der 47-Jährige. Anstelle von Dominanz steht Verbindung als Basis für die Arbeit mit seinen Schützlingen. „Ich muss mich auf das Tier fokussieren.“ Wenn Geretschläger von dem Moment des „Connecten“ erzählt, steht die Faszination in seinen Augen. Und die Begeisterung. Und die Leidenschaft. Doch warum überhaupt das Training? Es bietet den Pflegern die Möglichkeit, das Tier in Augenschein zu nehmen, etwa Fußnägel und Stoßzähne zu kontrollieren oder auch tierärztliche Untersuchungen vorzunehmen, ohne den Elefanten sedieren zu müssen.

Mental und körperlich fordernder Beruf

Im Training lernen die Tiere Vertrauen. Sie zeigen auf entsprechende Aufforderung Fuß, Rüssel oder Ohr. Vertrauen schaffen, das ist die grundlegende Arbeit, die Geretschläger zu leisten hat. Sie ist anstrengend für Tier wie Mensch, gibt er zu. In diesem Fall auf mentaler Ebene. Der Beruf des Tierpflegers sei auch körperlich fordernd, sagt er. Im Heidelberger Zoo habe man die Arbeiten angepasst, so dass jeder den Job unabhängig von der eigenen Körperstatur ausführen könne. Hilfreicher als Körperkraft, so der Tierpfleger, sei Erfahrung im Kontakt zu Tieren.

Der Fächerbesen kratzt über den Sand des Innenreviers. Große, dunkle Klumpen gleiten auf die Schaufel. Geretschläger leert sie über der Schubkarre, legt Fächerbesen und Schaufel darauf ab, schiebt das Gefährt zum kleinen Wasserbecken, stellt es erneut ab, nimmt sich seiner zwei Werkzeuge wieder an. „Ich arbeite mit Tieren seit meiner Kindheit.“ Erstmals sei er als Fünfjähriger auf dem Bauernhof in der Nachbarschaft mit ihnen in Kontakt gekommen. Als junger Mann bereiste er dann Indien. Dort entdeckte er die Faszination für Elefanten, die er durch seine Ausbildung im Kölner Zoo zum Beruf machte.

Abschied ist wie der Gang zum Altar

Es ist ein Beruf, in dem es auch immer wieder um Abschied geht. Der Tierpfleger kam mit dem 2008 gestarteten Jungbullenprojekt nach Heidelberg. Zehn Tiere, schätzt der 47-Jährige, habe er bisher begleitet. Er könne sich an jedes erinnern, an die einzelnen Charaktere und Eigenheiten. Ludwig wird der nächste sein, der auszieht. Wenn der heute 15-jährige und damit älteste Bulle der drei Jugendlichen geschlechtsreif ist, wird er an einen anderen Zoo abgegeben. „Das ist schön“, sagt Geretschläger. Er habe ihn dann durch seine Pubertät begleitet, eine prägende Zeit auch für Elefantenbullen. „Das ist es, was ich schätze: die Tiere in diesen zehn bis zwölf Jahren zu begleiten.“ In dieser Zeit hätten die Bullen viel gelernt und Spaß gehabt. Und dann käme die Phase des Erwachsenwerdens und damit das Leben als Zuchtbulle. Der Auszug eines Tieres sei, als würde er seine Tochter zum Altar führen, vergleicht es der Tierpfleger. Anders ist der Abschied durch den Tod. „Da gehören Emotionen dazu“, weiß er.

Der Innenraum ist mittlerweile von allen Hinterlassenschaften gereinigt. Geretschläger drückt den Knopf der Beregnungsanlage, wässert den Sand, bis Pfützen entstehen, dann schaltet er die Anlage wieder aus. Er schließt alle Zwischentüren des Innenreviers, erst dann betätigt er die Öffnungsanlage für die Tür zum Außengehege. Ein Rüssel erscheint – der Körper will durch den Spalt noch nicht passen. Als die Bullen nacheinander hineinmarschiert sind, schließt sich die Tür nach Außen wieder.

„Wir tragen Verantwortung an 365 Tagen“

Geretschläger folgt seinen Schützlingen, schaut über einen Zaun, der ihn von den dreien trennt, nach möglichen Auffälligkeiten – bloß kein charakterfremdes Verhalten übersehen, das auf das Unwohlsein eines der Tiere deuten könnte. „Wir tragen hier Verantwortung an 365 Tagen über 24 Stunden“, sagt er. Dann geht es für ihn ins Außengelände. Wieder mit Fächerbesen und Schaufel in der Hand, doch statt der Schubkarre kommt motorisierte Unterstützung ins Spiel. Er sei nicht der geborene Reiniger, betont er nochmals. Was ihn reizt, ist die sinnstiftende Arbeit für den Arterhalt. Durch Zooprojekte und deren Erträge, die an Elefantenprojekte in anderen Ländern fließen, helfe er auch den Dickhäutern, die in der Natur lebten. Das sei sehr befriedigend.

„Es macht mir auch Spaß, Menschen Wissen mitzugeben, das ich selbst gelernt habe.“ Und wer sich mit Steffen Geretschläger unterhält, merkt schnell: Er hat viel gelernt. Nicht nur, weil er sich mit dem Elefanten an sich, mit Natur- und Artenschutz beschäftigt, sondern auch und gerade, weil er mit den Tieren arbeitet. Die Ausbildung sei eine gute Basis. „Der Rest ist dann Erfahrung“, sagt Geretschläger. Reich wird er mit seinem Beruf nicht. „Wir können davon leben.“ Aber um Reichtum geht es ihm nicht. „Du musst dadurch glücklich werden.“ Wenn man die Arbeit möge, sei es ein Traumberuf. Dann geht der Tierpfleger weiter mit Fächerbesen und Schaufel über die Anlage, zum nächsten Haufen, das Frontlader-ähnliche Gefährt an seinen Fersen. Besucher schlendern an den Mauern entlang, schauen, ob sie einen Blick auf die Elefanten erhaschen. Doch in diesem Moment sehen sie lediglich deren Personal.

Um 16 Uhr öffnet sich für Ludwig, Namsai und Minh Tan das Tor nach Außen. Sekunden später erlischt das Deckenlicht im Innenbereich. Steffen Geretschläger schließt die Tür, dreht den Schlüssel. „Jetzt haben sie 16 Stunden Ruhe von uns“, sagt er grinsend. Er hat Feierabend. Morgen geht es weiter. Sein Arbeitstag beginnt dann wieder um 7.30 Uhr. Er wird erneut zu Fächerbesen und Schaufel greifen, um am frühen Morgen das Außengehege einer Grundreinigung unterziehen, ehe es dann an die Arbeit mit Ludwig, Namsai und Minh Tan geht. Und ganz nebenbei wird er ihnen an einem weiteren Tag helfen, zu prächtigen Bullen zu werden, die in einigen Jahren ihren Teil zum Arterhalt beisteuern.