Im Heidelberger Zoo hat die neue Saison begonnen. Mit ihr gibt es auch die ersten Jungtiere zu sehen. Besonders beim Bauernhof gibt es viel Niedlichkeit.

Zoobesucher sollten vor allem besonders viel Zeit mitbringen, denn mit den ersten warmen Tagen des Frühlings gibt es bei vielen Zootieren schon Nachwuchs. Wer im Frühling den Heidelberger Zoo betritt, den begleitet bei seinem Rundgang durch die Parkanlage das Klappern der Störche.

Auch bei den Zootieren herrschen Frühlingsgefühle: Während die Flamingos noch balzen und die Orangebrust-Trupiale fleißig ihr Nest bauen, gibt es im Bauernhof bereits ersten Nachwuchs. Kleine Ziegen, Schafe, Ferkel und Kaninchen sorgen im Bauernhof nicht nur bei den kleinen Zoogästen für Begeisterung.

Aktive kleine Schweinebande

Mitte März sind sieben kleine Ferkel bei den Rotbunten Husumer Schweinen auf die Welt gekommen. Die robuste, ursprüngliche Haustierrasse ist heute selten – auf der Roten Liste der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) steht sie als „extrem gefährdet“. Die kleine Schweinebande ist inzwischen richtig aktiv und tobt über die Anlage.

Bei den Ziegen und Schafen geht es derweil noch etwas ruhiger zu: Erst vor einigen Tagen gab es eine Drillingsgeburt, die nach Auskunft der Zoo-Verantwortlichen sehr gut verlaufen ist. Die Mutter und alle drei Jungtiere seien topfit. Insgesamt gibt es nun aktuell fünf neugeborene Ziegen im Streichelzoo und schon ein Lämmchen bei den gefährdeten Kärtner Brillenschafen.

Pünktlich zu Ostern

Ein echter Blickfang war pünktlich zu Ostern das Kaninchengehege in der Nähe der Australienwiese: Hier hoppeln derzeit viele junge Japaner-Kaninchen herum. Mit entsprechender Dekoration sorgte das Zoo-Team für echte Osterstimmung.

Aber nicht nur auf dem Bauernhof gibt es für Besucher viel zu sehen: Die wärmeren Temperaturen haben auch den Sumatra-Tiger-Nachwuchs, die beiden Schwestern Sari und Raya, nach draußen gelockt. Sie haben die verschiedenen Aussichtspunkte und den dichten Bambus als Spielplätze und Ruheorte für sich entdeckt. Auf der Außenanlage sind sie schön beim Toben und Kuscheln mit Tigermama Karis zu beobachten.