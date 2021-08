HEIDELBERG. In der Region treiben derzeit offenbar mehrere Katzenquäler ihr Unwesen. So sind am Donnerstag drei verstümmelte Katzenkadaver in einem Maisfeld im Heidelberger Stadtteil Kirchheim entdeckt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, lässt sich sogar das Aussehen der Tiere nicht mehr feststellen, weil der Grad ihrer Verstümmelung so stark ist. Es werde nach Zeugen gesucht, denen verdächtige Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen seien. Die Kadaver könnten auch im Maisfeld entsorgt worden sein, hieß es.

Schon am Mittwoch hatte die Polizei über den Fall einer angeschossenen Hauskatze im Kreis Karlsruhe berichtet. Die Besitzerin hatte ihr Tier Anfang der Woche in Ubstadt-Weiher vermisst und später in einer Scheune verletzt entdeckt. In einer Tierklinik wurde festgestellt, dass auf die Katze geschossen worden war.

Die Vorfälle ereigneten sich zeitlich unmittelbar vor dem „Internationalen Tag der Katze“ an diesem Sonntag. Der seit 2002 bestehende Aktionstag am 8. August soll dazu dienen, um an die mit Katzenhaltung verbundene Verantwortung zu erinnern und auf Missstände hinzuweisen.