Der Speyerer Dom hat es schon länger. Jetzt gibt es auch am Heidelberger Schloss Tastmodelle aus Bronze. Eins zeigt das Schloss vor seiner Zerstörung.

Die beiden Tastmodelle erweiterten das inklusive Angebot und machten das Schloss Heidelberg für blinde und sehbehinderte Menschen noch besser zugänglich, heißt es in einer Mitteilung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Das Besondere: Die beiden Modelle zeigen das Schloss in seinem heutigen Zustand, aber auch, wie es vor der Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg um 1680 in allen Details ausgesehen hat – vom Schlossgraben bis zum First.

Das über der Stadt thronende Schloss ist weltweit bekannt und ein Aushängeschild Baden-Württembergs. Jährlich zieht es über eine Million Gäste an. Sie alle sollen das Monument erleben. Die Tastmodelle setzen dabei ein sichtbares und fühlbares Zeichen für mehr Teilhabe. Aber nicht nur für Menschen mit Sehbehinderung sind die Modelle interessant. Letztlich können sich alle Besucher ein Bild davon machen, wie das Heidelberger Schloss ursprünglich aussah. So ist der Mehrwert für alle Gäste gegeben. Nicht zuletzt, weil der Blick aus der Vogelperspektive eine umfassendere Wahrnehmung ermöglicht.

Aufgrund ihres Standorts vor dem Ruprechtsbau werden die Modelle auch in die regelmäßig stattfindenden klassischen Führungen einbezogen, die eben dort beginnen. Die Besucher können an den Modellen die verschiedenen Phasen der Schlossgeschichte vergleichen. Ein QR-Code verlinkt auf die App „Monument BW“, die weiterführende Informationen zum Schloss Heidelberg bereithält. Die kostenfreie App bietet Gästen eine Erlebnistour auf Deutsch, Englisch und Französisch. In eigenem Tempo können sie das weltberühmte Schloss und seine Höhepunkte entdecken.

Die beiden Tastmodelle entstanden in Kooperation mit Tactile Studio. Die Agentur hat bereits Projekte für den Louvre und das Humboldt Forum in Berlin umgesetzt. Ihre Modelle zählen zu einer neuen, inklusiveren Generation an Tastmodellen. Sie verbinden kontrastreiche Markierungen mit klaren Beschriftungen. Dadurch können sie gemeinsam von blinden, sehbehinderten und sehenden Gästen genutzt werden. Metalltafeln mit Schwarzschrift für Sehende sowie Brailleschrift erläutern einzelne Bauteile und -phasen. Die 3D-Modelle passte man gezielt für die taktile Wahrnehmung an: Dafür mussten Details vereinfacht oder neu interpretiert werden, um sie für Hände verständlich zu gestalten. Der Bronzeguss selbst erforderte ein vielstufiges handwerkliches Vorgehen. Zunächst wurden Formen erstellt, in die das flüssige Metall gegossen wurde. Im Anschluss folgte die Feinarbeit mit Entformen, Schleifen, Patinieren und Versiegeln.