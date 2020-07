Was ist das schwerste Säugetier der Erde? Warum ist Artenschutz wichtig? Welche Tiere leben im Wasser? Antworten auf Fragen wie diese bekommen Kinder bei mehreren Workshops des Heidelberger Zoos.

Wegen der großen Nachfrage nach seinem Ferienprogramm bietet der Zoo Heidelberg in den Sommerferien zusätzlich fünf Schnupper-Workshops für Kinder ab sechs Jahren an. Jeder dieser Termine umfasst ein festes Thema. So dreht sich beispielsweise am ersten Workshop im August alles um Raubtiere. An anderen Tagen erfahren die Teilnehmer Spannendes über Tierkinder, über Tiere, die im und am Wasser leben, oder über bedrohte Tierarten.

Am 12. August, 13.30 bis 16.30 Uhr, dreht sich alles um Raubtiere. Auch Fragen wie diese werden beantwortet: Sind Haie, Erdmännchen und Riesenseeadler auch Raubtiere? Einen Tag später heißt es „Tiere in Gefahr“. Artenschutz steht hier im Mittelpunkt. Die Teilnehmer schlüpfen in die Rolle von Tierschützern und gehen der Frage nach, warum Artenschutz wichtig sein könnte. Am 14. August geht es um das Leben im und am Wasser. Das stellt besondere Anforderungen an Robben, Flamingos, Otter & Co. Am 19. August widmet sich das Programm Tierkindern. Einige davon können schon kurz nach der Geburt selbstständig laufen und folgen der Mutter auf Schritt und Tritt, andere verbleiben in ihrem Nest und werden dort von den Eltern versorgt. Am 12. September geht es um Rekorde im Tierreich. Im Heidelberger Zoo leben die schwersten Landsäugetiere, das langsamste Säugetier und das Tier, das es am längsten ohne Wasser aushalten kann.

