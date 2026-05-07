Für die Gürtelvaris im Heidelberger Zoo gilt ab sofort mehr Platz, mehr Höhe, mehr Abenteuer. Das alles bietet die neue Außenanlage, die sie mit Neugier erkunden.

Im Zoo Heidelberg geht es für die Gürtelvaris jetzt hoch hinaus: Nach erfolgtem Umbau haben die Tiere ihre neue Außenanlage bezogen. Die bietet ihnen deutlich mehr Platz zum Klettern, Springen und Entdecken. Zur Freude des Zoo-Teams und der Besucher haben sich die Tiere schnell eingelebt und die neue Umgebung direkt angenommen.

Am ersten Tag wagten sich die Tiere zunächst noch vorsichtig Schritt für Schritt in das neue Areal. Doch schon nach kurzer Zeit wurden sie mutiger, kletterten durch die Anlage und nutzten die zahlreichen Äste und Seile. Zeichen dafür, dass sich die Varis sich in ihrer neuen Umgebung wohlfühlen.

Die Eingewöhnung, so heißt es, habe hervorragend funktioniert. „Die Tiere nehmen die Höhe sehr gut an und haben direkt von dem frischen Laub gefressen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das sei ein gutes Zeichen und zeige, wie entspannt sie schon bei ihrem ersten Ausflug in die neue Außenanlage waren.

Gürtelvaris gehören zur Gruppe der Lemuren und stammen ursprünglich aus den Regenwäldern Madagaskars. Als ausgezeichnete Kletterer verbringen sie einen Großteil ihres Lebens in den Bäumen. Sie leben in sozialen Gruppen und verständigen sich über vielfältige Laute. Wie fast alle Lemurenarten sind auch Gürtelvaris stark bedroht, denn ihre Lebensräume werden zunehmend zerstört. Außerdem werden sie wegen ihres Fleisches oder Fells bejagt. Der Zoo Heidelberg unterstützt deshalb seit vielen Jahren das Artenschutzprojekt AEECL (Lemur Conservation Association) auf Madagaskar, das sich dem Schutz der Lemuren widmet.

Die neue Außenanlage ist das Ergebnis monatelanger Arbeit. Bereits im Sommer 2025 begann der Abriss der alten, deutlich niedrigeren Voliere. Gemeinsam mit den Zoo-Handwerkern setzte das Team des Affenreviers das Projekt in Eigenregie um. Entstanden ist eine moderne Anlage mit einer Höhe von bis zu sechs Metern, die den Tieren deutlich mehr Raum bietet und abwechslungsreich gestaltet werden kann. Äste und Seile lassen sich flexibel anbringen, Futter kann gut versteckt werden – ideale Voraussetzungen für Beschäftigung und artgerechte Bewegung.

Neben den sechs Gürtelvaris, zwei Weibchen und vier Männchen, lebt auch eine besondere Mitbewohnerin in der Anlage: Ringelschwanzmungo „Marie-Luise“. Mit stolzen 26 Jahren hat sich auch sie gut in der neuen Umgebung eingelebt und genießt ihr neues Zuhause.