Am Ende hat ein Gericht entschieden. Danach muss das Feiern in der Heidelberger Altstadt deutlich früher enden als bisher. Einem Club droht dadurch die Schließung.

Die Stadt Heidelberg muss für einen Teil des Altstadtkerns strengere Sperrzeiten festlegen. Das hat der Verwaltungsgerichtshof ( VGH) Mannheim im Dezember 2024 entschieden. Die Stadtverwaltung hatte gegen dieses Urteil Rechtsmittel eingelegt, im Februar lehnte das Bundesverwaltungsgericht den Widerspruch ab. Jetzt will die Stadtverwaltung die neuen Sperrzeiten umsetzen. Voraussichtlich ab Mitte April sollen sie gelten.

„Nach den Vorgaben des Verwaltungsgerichtshofes beginnt die Sperrzeit in den Nächten zum Samstag und zum Sonntag sowie den gesetzlichen Feiertagen in Baden-Württemberg um 1 Uhr und in den Nächten zum Donnerstag und zum Freitag um 0 Uhr. In den Nächten zum Montag, Dienstag und Mittwoch beginnt die Sperrzeit um 1 Uhr“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Diese Vorschriften gelten unter anderem für den gesamten Bereich um die Heiliggeistkirche in der Heidelberger Innenstadt.

Deutliche Kritik vom OB

Die neue Sperrzeitenregelung sei ein gesetzlich vorgegebener Rahmen, dessen Auswirkungen man gemeinsam engmaschig beobachten, bewerten und besprechen werde, heißt es aus der Stadtverwaltung. Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) kritisiert allerdings deutlich die festgelegten Zeiten. Sie seien „in keiner Weise verhältnismäßig“.

Alle Städte bräuchten Begegnungsräume in ihren Altstädten gerade für jüngere Menschen. „Alles zu verbieten und die Innenstädte zu Schlafstädten umzuformen, kann und darf kein Ziel sein“, so Würzner in einer Stellungnahme. Zugleich zeigte er Verständnis für die Anwohner, denen die Öffnungszeiten bis 3 Uhr oder sogar 5 Uhr zu weit gingen.

Gericht: Nicht zu rechtfertigen

Eben jene Anwohner hatten wegen des Lärms vor dem VGH geklagt – mit Erfolg. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Kläger in den Nachtstunden unzumutbaren Lärmemissionen ausgesetzt seien. Sowohl Häufigkeit als auch Deutlichkeit der Überschreitung festgelegter Lärmrichtwerte seien mit dem öffentlichen Bedürfnis nach Bewirtungsangeboten nicht zu rechtfertigen. Die Werte an Wochenenden und Feiertagen überschritten zudem die Schwelle zur Gesundheitsgefahr. Dreh- und Angelpunkt in der Auseinandersetzung ist vor allem die Partymeile in der Altstadt, die Untere Straße.

In Heidelberg gab es Versuche, die harten Einschränkungen durch Eigeninitiative noch abzuwenden. So setzt die Verwaltung nach eigener Aussage seit Januar 2025 in Zusammenarbeit mit den Gastronomen viele verschiedene Maßnahmen um, um die Lärmkulisse nachhaltig zu verringern. Dafür erhöhten sich die Einsatzzeiten des Ordnungsdienstes, und Betriebe hatten zusätzliches Sicherheitspersonal eingestellt, um Besucher für die bestehende Lärmproblematik zu sensibilisieren. Die Gastronomen hatten sich außerdem im vergangenen April auf eine freiwillige Verkürzung der Öffnungszeiten bis 3 Uhr am Wochenende geeinigt. Beobachtung der Beschwerdelage und regelmäßige Lärmmessungen begleiten laut Verwaltung die Maßnahmen, deren Wirksamkeit überprüft und die bei Bedarf angepasst würden.

„Schade um Stadt und Kneipen“

Die Gerichtsentscheidung sorgt in Sozialen Medien für Frust. „Heidelberg schafft sich ab“, „Absolut nicht nachvollziehbar“ und „Schade um so eine alte Studentenstadt und ihre Kneipen“, heißt es auf Facebook unter einem Beitrag der Stadt zur geplanten Umsetzung der Sperrzeiten. Kritik kommt außerdem vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg. Der erachtet die Regelung als „so hart, dass viele Betriebe nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können“.

Als Beispiel dafür steht der Club „Cave“, nach eigenen Angaben Deutschlands ältester Studenten-Jazzlub. Dessen Betreiber hatte nach der Ablehnung des Widerspruchs vor dem Bundesgerichtshof in einem Beitrag auf Facebook verdeutlicht, dass eine Sperrzeit um 1 Uhr „nach aktuellem Stand“ das Ende des Clubs bedeute. Im Clubbetrieb erziele man die Umsätze zwischen 0 und 3 Uhr. „Fällt dieses Zeitfenster weg, fehlt die Grundlage für einen wirtschaftlichen Betrieb“, heißt es dort. Nach 72 Jahren könnte mit der Ruhe für Anwohner das Aus für das „Cave“ kommen.