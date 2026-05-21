Das Meer ist ein Sehnsuchtsort – geliebt und genutzt. Und einer, der des Schutzes bedarf. Die Ausstellung „Meer. Natur.Schutz.“ im Heidelberger Zoo zeigt, warum das so ist.

Axel Schlemann hat einen ganz eigenen Bezug zum Meer. Der gebürtige Dithmarscher hat als Diplomand im Wattenmeer geforscht und war später als Tourismusmanager auf der Nordseeinsel Langeoog tätig. Die Leidenschaft für das Meer teilt er mit vielen anderen.

„70 Prozent der Menschen bevorzugen für ihren Urlaub das Meer“, verweist der Leiter der Zooakademie des Heidelberger Zoos auf Tourismusumfragen. Zu diesen 70 Prozent gehörten auch Baden-Württemberger. „Man muss nicht warten, um ihnen das Meer nahe zu bringen“, findet er. Das Thema habe Relevanz. Damit erklärt Schlemann, warum die Ausstellung „Meer.Natur.Schutz.“ jetzt Station im Heidelberger Zoo macht.

Das Bundesamt für Naturschutz hat die Schau vor vier Jahren ausgearbeitet. Ihr Inhalt werde aber immer wieder überarbeitet, während sie durchs Land ziehe, sagt Schlemann. Zuletzt war sie in Cuxhaven zu sehen. Jetzt hat der Heidelberger Zoo sie ergattert.

Arten- und Klimaschutz

Die Exponate beschäftigen sich mit den deutschen Meeresschutzgebieten in Nord- und Ostsee. „Es geht darum, die Probleme der Meere zu vermitteln und warum ihr Schutz wichtig ist“, erklärt Schlemann den Ansatz. Die Probleme sind jene, die überall in der Natur eine Rolle spielen: Es geht um Arten- und Klimaschutz. Bei den Meeren geht es um die Auswirkungen der Überfischung. Die Minimierung oder gar das Verschwinden von Arten in heimischen Gewässern hat Auswirkungen.

„Die Nordsee hat 250 Fischarten. Findet eine Überfischung statt, betrifft das unmittelbar unsere Meeressäuger wie den Schweinswal“, erklärt Schlemann die Zusammenhänge am Beispiel der Nahrungsverknappung. Zugleich hätten auch die menschlichen Eingriffe durch das Aufstellen von Bohrinseln oder Off-Shore-Windparks Einfluss auf die Meerestiere. An einer Station der Ausstellung bestehe die Möglichkeit, sich durch Menschen gemachte Geräuschquellen anzuhören. „Es ist klar, dass die Einfluss haben auf alle Tiere, die per Schall kommunizieren oder sich daran orientieren.“

Leichte Sprache, sachliche Darstellung

Es sind komplexe Zusammenhänge, die die verschiedenen Exponate erklären. Zu ihnen gehören auch interaktive Elemente wie die beschriebene Station. Sie beziehen sich dabei nicht allein auf Probleme, sondern auch auf ergriffene Schutzmaßnahmen. Was Schlemann besonders gut gefällt, ist die Sprache der Ausstellung. „Sie ist leicht zu verstehen.“ Außerdem werde alles sachlich ohne erhobenen Zeigefinger dargestellt.

„Die Wertungen ergeben sich aus dem Sachverhalt“, ist der Leiter der Zoo-Akademie überzeugt. Das benötige die Fähigkeit, Verbindungen herzustellen. Selbsterklärend sind die Exponate nicht. Kinder im Grundschulalter sollten daher seiner Meinung nach die Ausstellung mit einer erklärenden Begleitperson besuchen. Ältere ab der fünften Klasse hingegen könnten auch alleine, mit Freunden oder im Klassenverbund kommen. Neben Erklärungen gehören auch Naturfotografien und das Modell eines Schweinswals zur Ausstellung. Für Axel Schlemann hat das alles in den Gefilden fern der deutschen Küsten durchaus Seltenheitswert. „Das ist schon ein Erlebnis“, findet er.

Ausstellung

Zu sehen im Heidelberger Zoo bis zum 30. November. Der Besuch ist im Eintrittspreis enthalten. Am 5. Juli bietet Axel Schlemann zum Tag der Artenvielfalt zwei etwa 60-minütige Führungen an, sie sind um 13.30 und 15 Uhr geplant. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Gruppenführungen können individuell vereinbart werden, Kontakt: akademie@zoo-heidelberg.de