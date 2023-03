Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Welt soll noch eine Weile stillstehen. Das gilt auch für die Kamele der Heidelbergerin Melanie Weigl. Wanderungen mit ihren Tieren hat das Ordnungsamt untersagt. Die Existenz ihrer Farm steht nun auf dem Spiel.

In einer verschneiten Idylle ist die Hirtenaue derzeit eingebettet. Wiesen und Bäume in der oberen Etage Ziegelhausens verschwinden unter einem weißen Winterkleid. An den angrenzenden Waldwegen sieht