„Mir macht das Angst!“

„Mich macht das fertig!" Das sind zwei von vielen Aussagen, die ich diese Woche zum starken Anstieg der Corona-Infektionen in Deutschland gehört habe. Der erste Satz spiegelt die Furcht wider, sich selbst und seine kranken Angehörigen mit dem Coronavirus anzustecken. „Man fühlt sich schuldig", hat vor Kurzem ein bayerischer Bürgermeister gesagt, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Der zweite Satz drückt den Frust darüber aus, dass das gesellschaftliche Leben erneut zum Erliegen kommt, Umarmungen fehlen, Besuche flach fallen und vor jedem Treffen mit Freunden zehnmal überlegt werden muss, ob das jetzt wirklich sein muss. Ich teile Angst und Frust, allerdings kommt bei mir in letzter Zeit auch Ärger dazu: Beispielsweise, wenn ich sehe, wie Kunden und Mitarbeiter in einem Grünstadter Friseursalon mit der Maskenpflicht umgehen. Sie wird einfach ignoriert – so als gebe es keine Corona-Regeln und so als sei man vor dem Virus gefeit, weil man es für sich selbst so beschlossen hat. Ja, persönliche Freiheiten sind wichtig. Aber noch wichtiger ist es, das Hirn einzuschalten. Und das Stück Stoff über Mund und Nase zu ziehen.