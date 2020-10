Seit 1991 wird in Carlsberg eine Zweitwohnungssteuer erhoben. Laut Altbürgermeister Dieter Winnewisser (SPD), unter dessen Ägide sie eingeführt wurde, soll die Abgabe die Bürger mit Zweitwohnsitz an der Finanzierung der Infrastruktur beteiligen. Bislang zahlten die meisten Betroffenen kleine Beträge. Das soll sich jetzt ändern.

Nach der bisherigen Regelung wurde die Abgabe abhängig von der Miethöhe und in gestaffelten Sätzen erhoben. 52 der 58 Steuerpflichtigen haben jährlich den Mindestsatz von 153,39 Euro entrichtet. Nach dem zweiten Tarif mussten 306,78 Euro und nach dem dritten Tarif 460,16 Euro überwiesen werden. Dauercamper, von denen es in der Ortsgemeinde nur noch neun gibt, sind mit jährlich 76,69 Euro dabei.

Diese Bemessungsgrundlage wurde jedoch laut Verbandsgemeindeverwaltung 2019 vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Daher muss der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Mittwoch eine neue Satzung verabschieden. In ihr soll ein einheitlicher Prozentsatz gelten. Die Miete wird weiterhin als Grundlage der Steuer dienen. Da die meisten Zweitwohnsitze jedoch in Eigenheimen gemeldet sind, also gar keine Miete gezahlt werden muss, orientiert sich die neue Berechnung am Mittelwert des Quadratmeterpreises im Mietspiegel des Landkreises Bad Dürkheim.

Extrembeispiel: 1800 statt 460 Euro

Ob man nicht auch diejenigen zur Kasse bitten könnte, die dauerhaft – unerlaubt, aber geduldet – in Wochenendhäusern leben, wollte Winnewisser bei den Vorberatungen zu der neuen Satzung am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss wissen. Die Sachbearbeiterin der Verbandsgemeinde Leiningerland, Jutta Rüttger, verneinte das. Das Gremium hatte über eine Empfehlung zur Höhe des Steuersatzes zu entscheiden, der rückwirkend ab dem 1. Januar 2020 gelten soll.

Dauercamper werden von der Umstellung profitieren, die Menschen mit Zweitwohnsitz nicht – sie zahlen in jedem Fall mehr. „Wenn Sie fünf Prozent nehmen, kommt das überschlägig den bisherigen Forderungen am nächsten“, so Rüttger. Bei zehn Prozent gebe es Einzelfälle, bei denen sich die jährliche Belastung verdoppeln, ja sogar fast vervierfachen würde. Als Extrembeispiel nannte sie einen Steuerpflichtigen, der dann statt 460,16 Euro 1821,60 Euro aufbringen müsste.

„Wir sollten es nicht übertreiben“

„Bevor wir die Grundsteuer erhöhen, sollten wir die Zweitwohnungssteuer ordentlich anheben“, meinte Susanne Bordasch (CDU), die sich ebenso wie Winnewisser für einen Steuersatz von zehn Prozent aussprach. Parteikollege Patrick Schmitt warnte: „Wir sollten es nicht übertreiben. Es könnte passieren, dass jemand, der schon zuvor mit dem Gedanken gespielt hat, dann sein Haus verkauft.“

Ortschef Werner Majunke (CDU) plädierte für sieben oder acht Prozent. Dann würden sich die Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer, die in voller Höhe in der Gemeindekasse verbleiben, von aktuell rund 11.000 Euro auf etwas mehr als 16.000 Euro erhöhen. Von Dunja Brügging (SPD) kam der Vorschlag, eine Ratenzahlung zu ermöglichen.

Mehrheitlich empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat einen Steuersatz von acht Prozent und die Zahlung in zwei Raten.