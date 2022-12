Die Zweitliga-Faustballer der TSG Tiefenthal haben am vorletzten Spieltag der Hallenrunde zwei souveräne Siege eingefahren. In der Tabelle belegt das Team von Spielertrainer Ricardo Happersberger nun mit 14:2 Punkten den zweiten Tabellenrang.

Acht Spiele, sieben Siege: Die Bilanz der Tiefenthaler Faustballer liest sich sehr gut. Die TSG ist auf Kurs Aufstiegsspiele. Am vergangenen Wochenende kam die TSG im badischen Griesheim zu zwei 3:1-Erfolgen. „Wir haben zwei sehr ordentliche Leistungen gezeigt. Die beiden Sätze, die wir abgegeben haben, haben wir selbst fahrlässig hergeschenkt“, sagte der Tiefenthaler Spielertrainer.

In der ersten Partie bezwangen die TSG-Akteure zunächst den Gastgeber FG Griesheim. Der erste Satz ging aber mit 11:6 an die Ortenauer. „Unser Hauptangreifer Christoph Happersberger kam am Schlag zunächst gar nicht ins Spiel“, betonte Ricardo Happersberger. Nach der kurzen Pause fanden die Tiefenthaler dann ihren Rhythmus. Christoph Happersberger zog nun vorne sein Spiel auf. Die TSG entschied die folgenden drei Durchgänge jeweils mit 11:4, 11:5 und 11:5.

TSG-Coach nimmt sein Team in der Pause ins Gebet

In der zweiten Begegnung gegen den Ligasiebten TV Wünschmichelbach knüpfte die TSG zunächst an das Spiel gegen Griesheim an und ging zunächst mit einem klaren 11:3 im ersten Durchgang mit 1:0 in Front. „Dann hat es aber bei uns im Spielaufbau und in der Abwehr gehörig gehapert“, gestand Ricardo Happersberger. Wünschmichelbach schaffte mit einem 12:10-Erfolg den Satzausgleich. Wieder nahm der TSG-Coach seine Mannschaft in der Pause ins Gebet. Und die Ansprache fruchtete. Die Tiefenthaler gewannen den dritten und vierten Satz jeweils mit 11:6. „Bis auf die zwei Aussetzer in den beiden Sätzen, in denen wir richtig schlecht waren, ist es doch ganz gelaufen“, befand Ricardo Happersberger.

Am kommenden Wochenende sind die Tiefenthaler spielfrei. „Gegner Waibstadt wollte verlegen, dem haben wir zugestimmt“, erklärte der TSG-Coach. Weiter geht es für die TSG-Herren am Samstag, 17. Dezember, in Ludwigshafen-Oppau. Dann treffen sie auf den Ligadritten TSV Karlsdorf (12:4 Punkte) und den Pfalzrivalen TB Oppau. „Das wird sehr interessant“, betonte der TSG-Coach.

TSG-Damen verlieren zweimal 0:3

Die Zweitliga-Damen der TSG Tiefenthal kassierten am Sonntag beim Spieltag in Weisel zwei Niederlagen und belegen nun den vorletzten Tabellenrang. Gegen TV Waibstadt verlor das Team von Coach Dominik Seel mit 0:3 (5:11, 11:13, 6:11). Und gegen TV Weisel unterlag es ebenfalls mit 0:3 (9:11, 7:11, 9:11).