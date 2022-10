Nach dem großen Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr wird am kommenden Wochenende wieder ein Streetfood-Festival in Grünstadt gefeiert. Rund 30 Wagen und Stände werden auf dem Luitpoldplatz und auch darüber hinaus drei Tage lang kulinarische Köstlichkeiten aus verschiedenen Nationen anbieten. Begleitet wird die Veranstaltung, die von der Stadtleben GmbH aus Wiesbaden in Kooperation mit der Stadtverwaltung und dem Wirtschaftsforum Grünstadt auf die Beine gestellt wird, von Livemusik kleiner Ensembles auf der Bühne. In der gesperrten Bahnhofstraße ist ein Spielbereich für Kinder vorgesehen. Öffnungszeiten: Freitag, 16 bis 22 Uhr, Samstag, 12 bis 22 Uhr, Sonntag, 12 bis 20 Uhr. Bereits am Donnerstag darf auf dem Luitpoldplatz nicht mehr geparkt werden.abf