Von Helmut Dell

Ein fast zehn Meter hohes Stahlgestell ist am Freitag am Evangelischen Gemeindehaus aufgebaut worden. Das Bauwerk soll der zweite Rettungsweg für das Gebäude werden. Bereits im Jahr 2019 wurde durch die Bauaufsicht bemängelt, dass in dem Haus, das für große Veranstaltungen wie Konzerte und Festlichkeiten genutzt wird, die Brandschutzvorkehrungen nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechen. Damals wurde zu Beginn der Theatersaison sogar angeordnet, dass bei Veranstaltungen die Eisenberger Feuerwehr mit ihrer Drehleiter vor Ort in Bereitschaft stehen muss, falls etwas passieren sollte. Später wurde die Galerie für Zuschauer gesperrt. Der Parkplatz am Evangelischen Gemeindehaus wird auf jeden Fall die kommende Woche noch gesperrt bleiben, die Außenarbeiten dauern an. Ein weiterer Bericht zum Thema folgt.