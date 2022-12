Seit dem Jahr 2020 führt Amer Barkoumi den „Moura-Markt“ in der Grünstadter Bahnhofstraße – und in dieser Zeit ist bereits zweimal bei ihm eingebrochen worden, einmal vor 13 Monaten, einmal über die Weihnachtsfeiertage.

Barkoumi wurde in den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages vom Sicherheitsdienst aus dem Bett geklingelt, weil in seinem Laden, der videoüberwacht wird, ein „nächtlicher Gast“ gesichtet worden war: Der Täter nahm ein Scangerät im Wert von 300 Euro, rund 300 Euro in bar und Zigaretten im Wert von rund 100 Euro mit, informiert der Laden-Besitzer. Die Polizei war in jener Nacht mit vielen Einsatzkräften und Hunden vor Ort, doch der Einbrecher hatte das Geschäft bereits verlassen, als die Beamten eintrafen. Diese fanden nur noch ein geöffnetes Fenster und ein aufgebrochenes Rolltor zum Haupteingang vor. Durch das Fenster kam der Einbrecher nicht ins Innere des Ladens, denn dort stehen große Regale, weswegen er es wohl dann über das Rolltor versuchte. Bei dem Einbrecher handelt es sich um einen etwa 20-Jährigen, der eine zweifarbige Daunenjacke, Jogginghosen und dunkle Turnschuhe trug, als er gegen 2 Uhr in den Laden eindrang. Die Polizei ermittelt, der Grünstadter Inspektionsleiter Thomas Jung sagt, der Mann habe eine FFP-2-Maske und eine Kapuzenjacke getragen, weswegen vom Gesicht „schwerlich etwas zu erkennen“ sei. Im „Moura-Markt“ selbst ist am Tag nach den Weihnachtsfeiertagen nichts vom Einbruch zu merken, es ist viel los. „Es läuft gut“, sagt der 42-jährige Barkoumi – der nicht nur Lebensmittel verkauft, sondern auch einen Paketshop hat und die Möglichkeit bietet, Auslandsüberweisungen über Western Union zu tätigen. Barkoumi kam vor sieben Jahren aus Syrien nach Deutschland, in der Großstadt Aleppo führte er ein Geschäft für Kosmetika. Nach dem Einbruch in seinen Laden in der Bahnhofstraße vor 13 Monaten – damals wurden Zigaretten und Geld im Wert von 3000 bis 4000 Euro gestohlen – sei der Täter gefasst worden, berichtet er. Und auch aus der Weihnachtsnacht gibt es laut Polizei einen Zeuginnenhinweis, dem nun nachgegangen werde.