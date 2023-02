Nachdem der Bockenheimer Ortsgemeinderat erst vor wenigen Tagen die Pläne für die Erweiterung des vorhandenen Kindergartens vom Tisch gefegt und sich für den Bau einer zweiten Einrichtung ausgesprochen hat, geht es am Mittwochabend um die Folgen dieser Entscheidung. In einer gemeinsamen Sitzung von Bau- und Sozialausschuss wird über mögliche Standorte für die neue Kita gesprochen. Der für solche Themen zuständige Beigeordnete Uli Keidel (parteilos) sagt: Es gebe schon verschiedene Ideen, aber längst nicht alle Vorschläge würden funktionieren. Denn gebraucht wird ein Grundstück, das nicht nur günstig liegt, verfügbar ist und die passende Größe hat. Das Vorhaben muss an der Stelle auch baurechtlich möglich sein. Keidel: „Das wird nicht einfach.“ Er hofft darauf, dass schon am Mittwochabend eine Entscheidung fällt. Sicher ist er sich aber nicht. Die Ausschüsse werden das Problem in nicht-öffentlicher Sitzung abhandeln.