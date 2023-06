Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war der gewünschte Start nach Maß, den die Zweitliga-Faustballer der TSG Tiefenthal am Samstag erwischten. Das Team von Spielertrainer Christoph Happersberger gewann beide Begegnungen beim Gastspiel in Ludwigshafen und steht damit an der Tabellenspitze. Einen großen Anteil an den Erfolgen hatte auch ein Neuzugang.

Ohne einen Satzverlust beendeten die Faustballer der TSG Tiefenthal den ersten Spieltag der Feldrunde 2022. So gut war das Team von Spielertrainer Christoph Happersberger lange nicht gestartet. Auch