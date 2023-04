Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Saisonstart in der Zweiten Bundesliga der Kunstturner: Die TSG Grünstadt muss am Samstag auswärts gegen den hessischen TV Großen-Linden ran. Eigentlich ist noch eine Rechnung aus der vergangenen Saison offen. Doch die Pfälzer haben derzeit ganz andere Sorgen.

Es war der Schicksalswettkampf der vergangenen Saison. Grünstadt war zu Gast in Linden. Das Team war motiviert. Doch dann verletzte sich der Rumäne Vlad Cotuna am Knie, was wohl sein Karriereende