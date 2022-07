Die Faustball-Damen der TSG Tiefenthal haben die Feldrunde 2022 in der Zweiten Bundesliga West ohne Sieg beendet. Eigentlich hatte sich Coach Dominik Seel am abschließenden Spieltag im Biesigstadion in Waibstadt noch einen Sieg seines Teams erhofft. Doch wieder einmal gingen die Tiefenthalerinnen leer aus.

Dominik Seel, der die Mannschaft vor wenigen Wochen mitten in der aktuellen Feldsaison übernommen hatte, war selbst nicht bei den abschließenden zwei Begegnungen dabei, da er zeitgleich selbst als aktiver Spieler bei der Zweiten Herrenmannschaft der TSG im Einsatz war. In seiner Abwesenheit verloren die Tiefenthalerinnen die erste Begegnung gegen den Aufsteiger TV Waibstadt mit 0:3. Die TSG-Damen leisteten sich zu viele Fehler und gaben die ersten beiden Sätze jeweils mit 7:11 ab. Im dritten Durchgang hatten die Spielerinnen aus Waibstadt dann in der Offensive einen richtigen Lauf. Mit 11:5 machte der TV den klaren 3:0-Sieg perfekt.

Auch in der zweiten Partie waren die Tiefenthalerinnen quasi chancenlos. Gegen den Ligazweiten TV Vaihingen/Enz, der in der Runde nur eine Partie verloren hat, startete die TSG auch als krasser Außenseiter. Vaihingen/Enz sicherte sich den ersten Durchgang deutlich mit 11:3. Im Anschluss steigerte sich Tiefenthal aber und hatte durchaus Chancen, vor allem den zweiten Satz für sich zu entscheiden. Doch in den wichtigen Situationen hatte Vaihingen/Enz teils auch das Glück auf seiner Seite. Mit 11:9 und 11:8 entschied der Tabellenzweite die Partie mit 3:0 für sich.

Somit schlossen die Tiefenthalerinnen die Runde mit acht Niederlagen und einem Satzverhältnis von 0:24 auf dem fünften und letzten Tabellenplatz ab. Die gute Nachricht: Einen Absteiger aus der Zweiten Bundesliga wird es in dieser Saison nicht geben. „Wir werden in Zukunft weiter hart trainieren, und ich hoffe, dass das dann bald auch Früchte trägt“, sagte Seel. In den kommenden Wochen konzentrieren sich die Tiefenthalerinnen erst einmal auf die Hallenrunde in der Zweiten Bundesliga West.