Vaihingen/Enz. Die Faustball-Damen der TSG Tiefenthal haben einen klassischen Fehlstart in die neue Feldrunde der Zweiten Bundesliga West hingelegt. Ersatzgeschwächt verlor das Team seine beiden Auftaktspiele auf dem Sportplaz des TV Vaihingen/Enz.

„Bei der Mannschaft haben einige wichtige Spielerinnen gefehlt“, sagte Teamchef Robert Happersberger. Die TSG-Damen sind ja ohne einen echten Trainer in die Runde gegangen. Eigentlich soll Spielerin Laura Bamberg die Mannschaft führen. Doch ausgerechnet die Interimsspielertrainerin musste am Sonntag beim Spieltag in Vaihingen/Enz passen.

Im ersten Spiel gegen den TV Vaihingen/Enz hielten die Tiefenthalerinnen nur im zweiten Satz gut mit. Das Team des Spieltagsveranstalters gewann den ersten Satz mit 11:5. Den zweiten Durchgang gestalteten die Tiefenthalerinnen enger. Letztlich entschied Vaihingen/Enz aber auch diesen Satz mit 11:8 für sich. Bei den warmen Temperaturen ging den TSG-Damen dann die Luft aus. Mit einem klaren 11:4 in Durchgang Nummer drei machte der TV Vaihingen/Enz den Sieg perfekt.

Im zweiten Spiel gegen den TV Waibstadt lief es für die TSG-Damen dann besser. Doch zu einem Satzgewinn reichte es ebenfalls nicht. Waibstadt holte sich den ersten Abschnitt mit 11:6, gewann den zweiten Satz knapp mit 11:9 und entschied die Partie mit einem 11:8 im dritten Durchgang.

„In zwei Wochen beim Spieltag in Weisel wollen die Damen den ersten Sieg einfahren“, gab sich Robert Happersberger kämpferisch.

Die neue Herren-Perspektivmannschaft der Tiefenthaler Faustballer sind mit zwei Niederlagen in die neue Saison der Verbandsliga gestartet. „Die Stimmung bei der Premiere auf eigenem Rasen war super, das Team hat auch gut gespielt, leider hat es nicht ganz zum Sieg gereicht“, sagte Teamchef Robert Happersberger. Routinier Werner Bücklein musste als Schlagmann aushelfen, weil die Herren II ersatzgeschwächt waren. Gegen den TuS Oggersheim verlor das Team mit 0:3. Gegen den TSV Ludwigshafen verlor die TSG II 2:3.