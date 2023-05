Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Faustballerinnen der TSG Tiefenthal starten am Sonntag in die neue Feldsaison in der Zweiten Bundesliga West. Fünf Mannschaften kämpfen um die zwei Plätze in der Aufstiegsrunde zur Ersten Liga. Zum Rundenauftakt geht’s am Sonntag (11 Uhr) ins beschauliche Vaihingen an der Enz.

Tanja Appel hat das Traineramt bei den TSG-Damen im Frühjahr niedergelegt. „Eigentlich hatten wir schon einen Coach an der Hand, aber der ist dann kurzfristig leider wieder abgesprungen“,