In der Zweiten Faustball-Bundesliga bestreiten die Herren der TSG Tiefenthal ihren ersten Heimspieltag in der aktuellen Feldrunde. Das Team von Spielertrainer Ricardo Happersberger empfängt am Samstag um 15 Uhr den Titelfavoriten FG Griesheim. Der TSG-Coach überlegt, ob er noch in die Trickkiste greift.

„Wir überlegen noch, ob wir am Samstagmorgen den Rasen richtig nass machen, damit die Bälle schnell werden, wenn sie auf die anderen Seite geschlagen werden“, sagt der Tiefenthaler Spielertrainer.