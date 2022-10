Zwei Verkehrsunfälle durch Missachtung der Vorfahrt mit jeweils hohen Sachschäden haben sich laut Polizei am frühen Freitagabend in Grünstadt ereignet. Beim dem ersten Unfall wurden zudem zwei Personen leicht verletzt. Dieser ereignete sich um 17 Uhr im Gewerbegebiet. Ein 60-Jähriger wollte mit seinem Pkw von der Daimlerstraße kommend geradeaus in die Siemensstraße fahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 37 Jahre alten Mannes, der mit seinem Auto die Industriestraße in Richtung Kirchheimer Straße befuhr. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, bei dem beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 17.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der 37-Jährige und sein acht Jahre altes Kind wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Gegen 18.40 Uhr wollte ein 80 Jahre alter Mann mit seinem Auto aus der Friedhofstraße nach links in den Nordring einbiegen. Dabei übersah er den Pkw eines vorfahrtsberechtigten 51-Jährigen, der auf dem Nordring in Richtung Asselheimer Straße unterwegs war. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.