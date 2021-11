Zwei Verletzte und zwei stark beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz dieses Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen am Kreisel vor Kerzenheim ereignete. Eine 53-jährige Eisenbergerin, die von der L449 aus Göllheim kam, hat laut Polizei an der Auffahrt zur B47 die Vorfahrt eines Autos missachtet, das von einer 18-Jährigen gelenkt wurde. Die junge Frau war vom Kreisel in Richtung B47 unterwegs. Bei der Kollision wurden beiden Fahrerinnen leicht verletzt und wurden zur Abklärung in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge sind nach Einschätzung der Polizei wirtschaftliche Totalschäden im Gesamtwert von rund 15.500 Euro. Während der mehr als 60-minütigen Bergungsarbeiten war die Auffahrt zur B47 gesperrt. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Kerzenheim und Eisenberg im Einsatz.