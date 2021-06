Von Benjamin Fiege

Zwei Verletzte hat es bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 449 bei Kerzenheim gegeben. Laut Polizei war eine 55-jährige Verkehrsteilnehmerin auf eben dieser Straße in Richtung Kerzenheim unterwegs. An der Einmündung L 449/L 452 bog sie nach links ab. Dabei habe sie sie eine entgegenkommende 82-jährige Autofahrerin übersehen, die dort bevorrechtigt war. Die Fahrzeuge kollidierten in der Folge miteinander, sodass an beiden Totalschaden entstand. Sie mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle wurde zeitweise durch die Feuerwehren der VG Eisenberg sowie der VG Göllheim, welche mit insgesamt acht Fahrzeugen und 39 Kräften im Einsatz waren, gesperrt.