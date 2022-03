Am Freitagmorgen sind eine 11-Jährige und eine 63-Jährige bei einem Unfall in Eisenberg so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus mussten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sind zwei Autos an einer Kreuzung in der Friedensstraße aufeinandergeprallt. Eine Fahrerin fuhr dabei zu weit auf die Kreuzung. Ein anderer Autofahrer, der von rechts kam und deshalb Vorfahrt hatte, schaute beim rechts abbiegen nicht nach links und übersah dabei den anderen Wagen. Beide Fahrer haben sich dabei laut Polizei schuldig gemacht: die Frau wegen des Vorfahrtsverstoßes und der Mann wegen des Sorgfaltsverstoßes. Beim Aufprall sind die jeweiligen Beifahrerinnen verletzt worden: Eine 11-Jährige im Wagen der Frau und eine 63-Jährige im Wagen des Mannes. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei im hohen vierstelligen Bereich.