Zwei Qualifikationen für Deutsche Meisterschaften, etliche persönliche Bestleistungen und drei Top-Platzierungen: Die Leichtathleten der TSG Eisenberg konnten mehr als zufrieden vom Laufsportfest in Otterberg nach Hause reisen. Dabei gelang vor allem der Langstreckengruppe von Trainer Ralf Matheis ein beachtlicher Einstieg in die Bahnsaison. Über 1500 Meter übernahm Josefa Matheis nach der Hälfte des Rennens die Führung, um am Ende souverän in 5:44,00 Minuten zu gewinnen und die Norm für die Deutschen Seniorenmeisterschaften in Baunatal zu unterbieten. Christina Schrödelsecker steigerte sich im gleichen Lauf als Zweite auf 5:51,04 Minuten. Für absolute Unterdistanzen hatten sich Yvonne Ruckert und Astrid Eisenbarth entschieden. Während Ruckert über 200 Meter ihre Schnelligkeit testete (Platz vier in 30,15 Sekunden), schaffte Eisenbarth als Siegerin über 400 Meter in 68,45 Sekunden etwas unerwartet als zweite Eisenbergerin die Quali für Baunatal in ihrer Altersklasse.

Bei der U18 dominierten Nia Kirschbaum und Helen Unger die Sprintdistanz über 100 Meter. Nur fünf Hundertstelsekunden trennten auf der Ziellinie die beiden Freundinnen, Kirschbaum lag in 13,13 Sekunden hauchdünn vorne. Bei ihrem anschließenden Debüt über die Stadionrunde machte Unger alles richtig - kontrollierter Beginn, druckvolle Zielkurve und am Ende schauen was noch geht. Knapp geschlagen auf dem zweiten Platz freute sich die Elftklässerin über feine 62,31 Sekunden.