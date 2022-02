Zwei Straßen müssen am Mittwoch wegen Bauarbeiten gesperrt werden: Weil ein Baukran aufgebaut wird, wird die Straße „Pfad am Brennofen“ dicht gemacht. Die Anwohner würden mit separatem Schreiben durch die Baufirma über die Behinderungen informiert werden, heißt es von der Verwaltung. Die ungehinderte Zufahrt für Rettungsfahrzeuge im Falle eines Einsatzes sei gewährleistet. Zudem werde die Neugasse in Höhe der Hausnummer 31 zwischen 7 und 16 Uhr voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitung werde ausgeschildert.