Die Post hat in Grünstadt zwei neue Packstationen in Betrieb genommen. Kunden können dort rund um die Uhr DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.

Die eine neue Grünstadter Packstation steht laut Post beim Aldi-Markt in der Daimlerstraße 20 und hat 78 Fächer, die andere befindet sich am Bahnhof in der Friedrich-Ebert-Straße 4 und ist mit 218 Fächern ausgestattet. Das Zustell-Unternehmen preist sie als „bequemen und flexiblen Service“ an. Wer sich Sendungen an eine Packstation schicken lassen will, braucht dafür den Angaben zufolge die DHL-Paket-App. Wer von dort aus nur etwas verschicken will, kommt ohne vorherige Registrierung aus. Weitere Informationen zur Funktionsweise gibt es im Internet unter www.dhl.de/packstation.

Das Unternehmen betreibt eigenen Angaben zufolge in Deutschland mittlerweile gut 9300 Packstationen. Damit habe sich deren Anzahl in den vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt, außerdem seien viele ältere Modelle ausgetauscht worden. Weil die Nachfrage so groß sei, wolle die Post bis Ende 2023 etwa 15.000 DHL-Packstationen betreiben – 3000 mehr als bisher für diesen Zeitraum geplant. Dabei setze sie vor allem auf Standorte, die zu Fuß oder mit dem Öffentlichen Personennahverkehr gut zu erreichen sind.

Weitere Packstationen gibt es in Grünstadt am Lidl-Markt in der Obersülzer Straße 19, am Post-Depot in der Maybachstraße 4 und an der Total-Tankstelle in der Leiningerstraße 39-41.