In der Winterrunde des Tennisverbandes Pfalz durfte der Park-Tennisclub (PTC) Grünstadt über zwei Meisterschaften jubeln. Die Damen, Damen 50 und die Jungen U15 holten sicher den Klassenerhalt.

Für die beiden Meistermannschaften des Park-Tennisclubs war der Erfolg nicht ungewohnt, waren sie doch als Aufsteiger in die Meisterschaft gestartet. Ihnen gelang somit ein Durchmarsch.

Das junge Herren-Team um Florian Dostalek schlug in einer starken B-Klasse auf. Nach zwei Unentschieden zum Start holte das Team nur noch glatte Siege. Am letzten Spieltag in Bad Dürkheim fuhren Mannschaftsführer Louis Helf, Julian Klausing, Julian Metzinger und Emil Heppes einen glatten 5:1-Auswärtssieg ein und zogen noch am bis dato führenden TC Erlenbach vorbei. Beteiligt am Erfolg waren im Saisonverlauf auch Jan-Luca Wetzel und Felipe Feja. „Dieses Jahr wollten wir den Aufstieg mit unseren jungen Leuten schaffen und freuen uns schon auf die nächste Wintersaison“, sagte Helf. Dann wird das Team, wie im Sommer, in der A-Klasse aufschlagen.

Eine Etage höher geht es ebenso für die Damen 40, die nach Ihrem letztjährigen Aufstieg in die A-Klasse nun nächsten Winter in der Pfalzliga aufschlagen. Kapitänin Katja Uhrig setzte mit Sabine Clemenz, Marion Feja, Annette Schöllhorn, Marion Kraus, Sonja Gerstner, Sandra Schroer fast Ihren kompletten Kader ein. Es kam zu einem spannenden Finale. Nach der Niederlage am zweiten Spieltag beim TC GW Frankenthal mussten die PTC-Damen auf einen Ausrutscher des Tabellenführers hoffen, der Ende März in Bad Dürkheim eintrat. Gegen den Tabellenletzten aus Freinsheim musste am letzten Wochenende ein glatter 6:0 Sieg her, um vorbeizuziehen und nächste Saison in der Pfalzliga aufschlagen. Gesagt, getan, die Grünstadterinnen gingen von Beginn an konzentriert zu Werke und gaben in allen vier Einzeln lediglich fünf Spiele ab.

„Jetzt freuen wir uns alle auf eine schöne Sommersaison“, ist das Fazit der PTC-Sportwartin Clemenz.