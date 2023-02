Die Turner der TSG Grünstadt kamen mit reichlich Edelmetall von den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Haßloch zurück.

Raphael Tiemann/Victoria Weisenstein von der Tanzsportabteilung der TSG 1861 Grünstadt ertanzten sich bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in der Pfalzhalle in Haßloch die Vizemeisterschaft Hauptgruppe D Latein. Ivana Radic/Paul Bodnar wurden Landesmeister bei den Junioren II D Latein und Zweiter bei den Junioren I D Latein.Die Paarneukombination Radic/Bodnar zeigte im Feld der Junioren I bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier eine gute Leistung in allen drei geforderten Tänzen. ChaChaCha, Rumba und Jive wurden in den Wochen vor der Meisterschaft intensiv trainiert. Das Trainerteam Simon Völbel/Maria Schulle rechnete sich mit dem Paar klare Chancen auf einen Medaillenplatz aus.

Berechtigt: Bodnar/Radic ertanzten in den Junioren I D Latein den Vizelandesmeistertitel. In der darauffolgenden Startklasse der Junioren II D Latein legten Bodnar/Radic noch eine Schippe drauf, beflügelt von dem Turnier davor konnten beide Tänzer die Wertungsrichter vollkommen überzeugen und sicherten sich souverän den Landesmeistertitel.

Bei der folgenden Startklasse, der Jugend D Latein, starteten Paul Semjank/Anastasia Radic sehr gut vorbereitet in die Meisterschaft und qualifizierten sich für das Finale. Hier kamen sie auf den vierten Platz.

Bei der Meisterschaft der Hauptgruppen startete die TSG ebenfalls mit zwei Tanzpaaren. Die Landesmeister der C Klasse und Vizelandesmeister der B Klasse des Vorjahres Oliver Müller/Sandra Bechtold waren verletzungsbedingt nicht dabei. Deshalb lagen alle Hoffnung bei Raphael Tiemann/Victoria Weisenstein und Max Arnt/Tiara Trindade beide Paare starteten in der Hauptgruppe D Latein. Tiemann/Weisenstein lieferten. Das TSG-Paar wurde für seine guten Leistungen mit der Landesvizemeisterschaft belohnt. Schon in der Vorrunde war deutlich geworden, dass Tiemann/Weisenstein ein Wörtchen um den Turniersieg mitreden würden. Tiemann/Weisenstein stiegen damit in die nächsthöhere Startklasse, der Hauptgruppe C Latein, auf. Dort gingen sie auch gleich an den Start gehen und belegten Platz fünf. Arnt/Trindade konnten bei ihrer ersten gemeinsamen Meisterschaft den sechsten Platz ertanzen.

Die Paare der TSG freuen sich nun auf die Saison. Im Mai stehen „Hessen tanzt“ in Frankfurt und das vereinseigen Turnier um die Leiningerland-Trophy an.