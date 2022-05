Zwei generalüberholte Tanks für zusammen 1000 Kubikmeter Löschwasser sind am Donnerstag in Battenberg angekommen. Die jeweils 10,7 Meter langen und acht Tonnen schweren Behälter wurden in ein etwa 4,2 Meter tiefes Loch auf dem Gelände der Kneipp-Anlage am Hipperling gelegt. „Das Gros des Aushubs ist am Grünschnittplatz bis zur Verfüllung in der nächsten Woche gelagert“, erläuterte Architekt Jochen Schmihing (links). Für die Baufahrzeuge, vor allem den 100-Tonnen-Kran und die Sattelschlepper, waren die Straßenverhältnisse in dem Burgdorf eine Herausforderung. Der ursprüngliche Plan, einen doppelt so großen Tank zu installieren, musste verworfen werden, weil man ihn nicht hätte anliefern können. Das für Gesamtkosten von rund 200.000 Euro von der Verbandsgemeinde Leiningerland geschaffene Löschwasser-Reservoir verbessert den Brandschutz – nicht nur während des Ausbaus der K30 unter Vollsperrung, der am 7. Juni beginnt.