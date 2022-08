Bockenheimer Kerwe ohne Kerweumzug ist für die Organisatoren unvorstellbar. Deshalb haben die Verantwortlichen dieses Jahr auch wieder einen Festumzug auf die Beine gestellt. Obwohl die Sicherheitsauflagen für solche Festivitäten nur noch wenig Spielraum lassen.

Burschenvater Louis Carsili und seine Mannschaft von der Burschenschaft haben vor acht Wochen damit begonnen, den Kerweumzug zu organisieren. Der 23-Jährige, seit Mai Burschenvater, sagte am Sonntag: „Es ist schade, dass durch die Auflagen, auch vom TÜV, so viele nicht mitwirken können oder nur eine Fußgruppe statt eines Festwagens stellen können.“

Die Tradition dürfe trotzdem nicht aussterben und deshalb habe die Burschenschaft, die 76 Mitglieder zählt, nun nach coronabedingter Pause wieder losgelegt. Wie ärgerlich und beschwerlich die Sicherheitsauflagen für sie sind, präsentierten auch die Kinneremer Kerweborsch. Sie fuhren auf ihrem Wagen ein Kreuz spazieren, Motto: „Bis dass der TÜV uns scheidet.“

Auf Wiedersehen, Erlebnistag

Ein Kreuz befand sich auch auf dem Wagen der Burschenschaft, dazu die Botschaft: „Erlebnistag dt. Weinstr` 22“. Der Erlebnistag Deutsche Weinstraße fand bislang immer zur Bockenheimer Kerwe statt. Doch die Verantwortlichen von Kreis- und Stadtverwaltungen haben ihn abgeblasen, auch wegen der Sicherheitsauflagen.

Die Absage hat Auswirkungen: Ganz so viele Besucher wie in der Vergangenheit waren am Sonntag nicht beim Kerweumzug in Bockenheim. Wer am Haus der Deutschen Weinstraße auf den Lindwurm wartete, tat dies mehr als eine Stunde. Der guten Laune schien das keinen Abbruch zu tun. Geduldig und aufgeregt warteten insbesondere die Kinder auf die rund 15 Festumzugsnummern, darunter Kerweburschen und Kerwemäd aus den umliegenden Gemeinden, die Bockenheimer Hexen, der Bockenheimer Carneval-Verein sowie Kinder der Kita. Mit dabei waren auch Weingräfin Mara und die Pfälzische Weinprinzessin Laura. Diese hatte als Bockenheimerin natürlich Heimspiel.