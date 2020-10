Eine Erzieherin der evangelischen Kindertagesstätte Pusteblume und ein Kind, das die städtische Kindertagesstätte im Südring in Grünstadt besucht, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitgeteilt.

Dem Gesundheitsamt in Neustadt seien die positiven Testergebnisse am Freitag gemeldet worden. Das Kind und die Erzieherin waren zuletzt am 12. Oktober in ihren Einrichtungen. Beide Fälle stehen in Zusammenhang mit dem bekannten Infektionsgeschehen im Nachgang zu einer Familienfeier außerhalb des Landkreises. Die Infektionen fanden im familiären Umfeld statt, es bestehen keine Hinweise auf eine Ansteckung in der Kita, teilte die Kreisverwaltung am Samstag mit.

Die Kinder und die anderen Erzieherinnen aus der Gruppe der betroffenen Erzieherin der Kita Pusteblume (etwa 20 Personen) stehen als enge Kontaktpersonen bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt unter Quarantäne. Die übrigen Kinder und Mitarbeiter der Kita hatten keinen direkten Kontakt. Damit kann der Betrieb der Kita für sie regulär weiterlaufen.

Städtische Kita bereits zum zweiten Mal betroffen

Aufgrund des offenen Konzepts der städtischen Kita im Südring gelten alle etwa 50 Kinder, die die Einrichtung am Montag besucht haben, und die Erzieherinnen, die direkten Kontakt zum betroffenen Kind hatten, als enge Kontaktpersonen und stehen ebenfalls unter Quarantäne. Die übrigen Kinder, die am Montag nicht in der Einrichtung waren, können die Kita weiter besuchen, für sie wird eine Notgruppe eingerichtet. Ebenso läuft der Hort weiter. Das „Haus des Kindes“ ist nicht betroffen.

Die städtische Kita ist damit zum zweiten Mal betroffen: Weil am 25. September bekannt geworden war, dass sich eine Erzieherin infiziert hatte, musste die Einrichtung bis 7. Oktober komplett schließen.