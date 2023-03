Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Kerzenheim messen sich Zweiradspezialisten auf ihren Motorrädern erstmals in dieser Saison beim Frühjahrstrail. So manche Väter und Söhne treten an und machen daraus einen generationsübergreifenden Sport.

Die Zweiradfahrer beim Motorradtrial in Kerzenheim waren zum Saisonauftakt schon gut in Form und bewiesen überwiegend eine gute Kondition. Gerade gegen Ende der Sektionen machte sich ihr