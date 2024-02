Während die Bewohner tagsüber nicht zu Hause waren, haben Einbrecher am Montag in der Grünstadter Lisztstraße zwei Einfamilienhäuser heimgesucht. Ihre Beute nach Polizeiangaben: Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Eingedrungen sind die Kriminellen, indem sie jeweils Fensterscheiben einschlugen. Die Polizei fragt nun: Wer hat in der Nähe der Anwesen auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise an die Inspektion in Grünstadt, Telefon 06359 93120, oder an die Kriminalpolizei Neustadt, 06321 8540.