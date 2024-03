Zwei Kinder haben an einem ganz besonderen Datum, das es nur alle vier Jahre gibt, am Donnerstag im Kreiskrankenhaus Grünstadt das Licht der Welt erblickt: gegen 1.30 Uhr ein Mädchen und um 12.50 Uhr ein Junge. In Nichtschaltjahren werden sie ihren Geburtstag am 1. März feiern.