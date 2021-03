Zwei zum Großteil ausgebrannte Autos, eine beschädigte Hausfassade und ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro: Das ist die Bilanz eines nächtlichen Polizeieinsatzes bei Laumersheim. Wie die Beamten der Polizei Grünstadt am Mittwoch mitteilten, sei eine Streife der Autobahnpolizei gegen 3 Uhr nachts auf einen Brand südlich der A6 aufmerksam geworden. Zwei Autos standen in Flammen – aus noch ungeklärter Ursache. Eine angrenzende Hausfassade eines Mehrfamilienhauses wurde laut Pressemitteilung von dem Feuer leicht beschädigt. Die Kriminalpolizei Neustadt ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 06321 8540. Einen ähnlichen Fall hat es erst vor ein paar Monaten gegeben: Unbekannte hatten Ende Dezember zwei Luxusautos in Dirmstein angezündet. Der Fall ist noch nicht aufgeklärt, der Schaden belief sich auf rund 150.000 Euro.