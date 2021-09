Zwei Menschen sind bei einem Unfall am späten Donnerstagvormittag in Kerzenheim verletzt worden. In Höhe des Göllheimer Wasserhauses, zwischen dem Kreisel Kerzenheim und Eisenberg, befuhr ein BMW-Fahrer die Straße in Richtung Eisenberg. Ein Kleintransporter kam von der Kreisstraße aus Richtung Stauf und beachtete die Vorfahrt des BMW-Fahrers nicht. Dieser konnte nach Aussage der Rettungskräfte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte frontal auf das vordere Teil des Transporters. Nach dem Aufprall wurden beide Fahrer mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Eisenberg und Kerzenheim mit 20 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Straße zwischen Eisenberg und dem Kreisel Kerzenheim teilweise für den Verkehr gesperrt werden.