Am Mittwoch wird es ernst. Der VfR Grünstadt trifft um 19 Uhr auf dem Rasenplatz auf dem Sportgelände des FC Speyer auf den SV Büchelberg.

Es ist das Endspiel um die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga Ost. Mit einem 2:1-Auswärtserfolg beim SVW Mainz machte der VfR am vergangenen Sonntag den ersten Tabellenplatz klar. „Da wird man Erster und kann nicht mal feiern“, sagte der Grünstadter Spielertrainer Nico Müller, der nicht der Einzige ist, der sich an der Regel des Südwestdeutschen Fußballverbandes stört, dass, wenn zwei Teams auf einem wichtigen Tabellenrang, sei es Aufstieg oder Abstieg, punktgleich sind, ein Entscheidungsspiel stattfinden muss. „Wir waren sieben Tore vorne, nun entscheidet ein Tor. Da sollte sich der Verband wirklich mal etwas überlegen“, sagt Müller.

Der Grünstadter Spielercoach betont aber auch: „Mit dem SV Büchelberg und uns stehen da wirklich die beiden besten Team der Saison auf dem Feld. Wir wollen noch einmal raushauen.“ Personell sieht es so aus, dass Angreifer und Torjäger Marco Sorg am Mittwochabend spielen kann. Er wurde in Mainz auch extra geschont. Fragezeichen stehen aber hinter Dominic Gerber, der in Mainz-Weisenau zur Halbzeit mit muskulären Problemen ausgewechselt werden musste.

Auch Yannic Niemann ist wohl erst einmal kein Kandidat für die erste Elf. „Die Jungs, die zuletzt gespielt haben, haben das gut gemacht. Es gibt schon einige Sachen, die ich mir überlegt hat, aber wie die Elf dann am Ende aussehen wird, wird sich kurzfristig entscheiden“, sagt Nico Müller. Der SV Büchelberg konnte das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Saison mit 3:1 gewinnen, in Grünstadt feierte der VfR dann aber einen 4:2-Erfolg, „ich denke, dass es ein brutales Spiel werden. Die vielen Zuschauer, die wohl sehr hohen Temperaturen“, sagt Müller und bemerkt: „Beide Team werden wohl erst sehr vorsichtig beginnen. Da möchte keiner einen frühen Fehler machen.“

Der SV Büchelberg hat in den vergangenen beiden Jahren schlechte Erfahrungen in den Aufstiegsspielen gemacht. Die Südpfälzer verloren 2024 die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga gegen den SC Hauenstein mit 2:3 und 1:2. In der vergangenen Spielzeit musste Büchelberg gleich drei Partien gegen den TuS Hohenecken bestreiten. Nach zwei Unentschieden verlor der SV gegen die Westpfälzer in Spiel drei mit 0:1. „Die sind zweimal gescheitert, ich denke, die wollen das unbedingt. Aber wir sehen unsere große Chance“, sagt Nico Müller.