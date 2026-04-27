Bei einem Verkehrsunfall in Grünstadt ist am Freitag, 24. April, eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 21.20 Uhr zur Kollision mit einem Auto.

Die Jugendliche war von der Bahnhofstraße in die Bitzenstraße eingebogen, um in Richtung Bahnhof weiterzufahren. Dabei stieß sie mit einem von rechts kommenden Pkw zusammen, der von einer 73-jährigen Frau gesteuert wurde.

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage auf blinkendes Gelblicht geschaltet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der E-Scooter war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.