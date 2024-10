Ein falsch gesetzter Blinker war nach Angaben einer Beteiligten der Grund dafür, dass es am Donnerstag an einer Einmündung in Grünstadt gekracht hat. Zusammengestoßen sind die Autos einer 32-Jährigen und einer 39-Jährigen. Die jüngere Frau wollte von der Carl-Zeiss-Straße aus nach links in die Obersülzer Straße abbiegen. Die ältere kam von dort und fuhr geradeaus. Nach Angaben ihrer Unfallgegnerin hatte sie per Blinker aber signalisiert, dass sie nach rechts abbiegen würde. Schaden: 5000 Euro.