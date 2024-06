Der Turmfalke ist der am häufigsten vorkommende Falke Mitteleuropas und fällt besonders durch seinen typischen Rüttelflug auf, den er zur Beutesuche nutzt. Er bleibt dabei in einer Höhe von zehn bis 20 Metern an einer Stelle in der Luft stehen und beobachtet genau, was sich unter ihm auf der Erde so alles tut. Hat er ein potenzielles Beutetier, zum Beispiel eine Wühlmaus entdeckt, lässt er sich im Sturzflug nach unten fallen, bremst erst kurz vor dem Boden ab und greift sich das Tier. Die in Europa vorkommenden Männchen der Unterart Falco tinnunculus erreichen eine Körperlänge von knapp 35 Zentimetern, die Weibchen werden rund 36 Zentimeter groß. Die Flügelspannweite beträgt 75 bis 76 Zentimeter.

Zum Nahrungsangebot von Turmfalken gehören Kleinsäuger wie Wühlmäuse und andere Mäuse, aber auch kleine Singvögel – wobei etwa 25 Prozent des Körpergewichts pro Tag verspeist werden. Die Vögel bauen keine Nester, sondern nutzen Spalten und Höhlen in felsiger Umgebung und teilweise auch Nester von anderen Vögeln, beispielsweise Krähen. Bereits im zweiten Lebensjahr legt ein Weibchen drei bis sechs Eier, in der Regel Mitte April. Die Jungen schlüpfen nach 27 bis 29 Tagen. Turmfalken sind Zugvögel, die im Mittelmeerraum und in Afrika überwintern.

In Deutschland wird der Bestand an freilebenden Turmfalken zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf 42.000 bis 68.000 Paare geschätzt.